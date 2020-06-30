‘Pandemide durmadan çalıştık’

Üç aylık pandemi sürecinden sonra normalleşme günlerinin başlamasıyla çalışmalarına hız veren Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Salgın başladıktan sonra oluşturduğumuz kriz masasıyla çalışmalarımıza hiç ara vermedik" diye konuştu. 3 aylık korona virüsü sürecinden sonra normalleşme günlerinin başlamasıyla oda toplantıları ve işyeri ziyaretlerine tekrar başlayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, ilk korona virüsü vakasının ülkemizde görülmesinden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde buldu.

500 AİLEYE ERZAK YARDIMI

Salgın sürecinde çalışmalara ara vermediklerini ifade eden Olgun, "Torbalı Ticaret Odası olarak pandemi sürecinde elimizi taşın altına koyduk. Odamızın imkanlarını bu süreçte hem üyelerimiz hem de vatandaşlarımız için kullandık. Torbalı Kaymakamlığı'nın Vefa Destek Grubu'nun sosyal yardımlaşma halkasına dahil olarak 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarla bin 500 aileye erzak yardımında bulunduk. Artan talepler ve üyelerimizin de katkıları sonucunda erzak yardımı sayısını iki bine çıkardık. Torbalılara daha iyi hizmet verebilmeleri için marketlerimizin paket servisi yapmalarını, kısıtlama günlerinde akaryakıt istasyonlarının hizmet vermelerini sağlayıp, oda üyesi fırıncı esnafımızın da sokakta ekmek satışını organize ettik. Bu süreçte mağdur olan esnaflarımızın sesi olduk. Bir süre kepenklerini kapatmak zorunda kalan berber, kuaför, kafe ve restoranlarımıza da maske ve dezenfektan desteği verdik" açıklamasında bulundu.

'ÜYELERİMİZİN YANINDA OLDUK'

TTO olarak her konuda olduğu gibi pandemi sürecinde de inisiyatif aldıklarına vurgu yapan Olgun, "Bizler bu süreçte devletimizin en başta açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında tüm üyelerimizin desteklerden faydalanmaları için çalışmalar yaptık. Kısa çalışma ödeneği, kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması, muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödeme ertelenmesi, üç kamu bankasından 'işe devam kredi desteği', KOBİ alacakları devlet garantisinde sigortalanması, Türk Eximbank sevk öncesi ihracat kredisi (SÖİK) vade uzatımı gibi çözülen konuları üyelerimize anbean duyurduk" dedi.



'ÇALIŞMA İZİN BELGELERİNİ DAĞITTIK'

"Kriz masamıza gelen talepleri anında TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlıklara ilettik" diyen Olgun, "Korona virüsü sebebiyle yılın başında odamızın 6. katında inşaatına başladığımız 400 kişilik kongre merkezi projesini durdurduk. Odamızın kaynağını, krediye teminat olarak üyelerimize sunduk. 10 ve üstü çalışanı olan işletmelerimize maske desteği verdik. Kısıtlama günlerinde büyük bir özveriyle Torbalı Kaymakamımız Ercan Öter ile beraber tedarik zincirinin durmaması için çalışması zaruri olan firmalarımıza çalışma izin belgelerini dağıttık" diye konuştu.