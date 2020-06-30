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Haberler Ekonomi Uzmanından sahte altın uyarısı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Uzmanından uyarısı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bir süredir faaliyet göstermeyen düğün salonları, 1 Temmuz'da tekrar kapılarını açmak için hazırlıklarını tamamladı. Düğün yapmak için uzun süredir bekleyen çiftleri uyaran Başkanı , "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler, çiftlere takıyor" dedi.

Uzmanından sahte altın uyarısı! Sahte altın nasıl anlaşılır?

30.06.2020, 13:28

Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber düğün salonlarının da 1 Temmuz'da açılacak olması, altın satışında hareketlilik yarattı. Altın fiyatlarının yükselmesiyle piyasada 'çakma altın' olarak bilinen fiyatı 10 ila 50 lira arasında değişen sahte altın da yaygınlaşmaya başladı.

Düğün yapan çiftlere takılan altınların gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğunu söyleyen Adana Kuyumcular Odası Oğuz Başman, "Düğündeki heyecan ve ışıkların gözalıcı ortamında art niyetli kişiler çiftlere sahte altın takıyor. Bunu vatandaşların anlaması çok zor. Bu altınlar gerçeğinden ayırt edilemiyor. Ancak şüphelendikleri altınla gerçek altını ellerine alsınlar, sahte altının rengi koyu ve normalinden daha ağır olur" dedi.



SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?
Gerçek altın ve sahte altını ayırt etmek için demir makası kullanan kuyumcu dükkanı sahibi Gencer Dostlar, "Sahte altını bazen bizler de gerçek sanıyoruz. Şüphelendiğimiz durumlarda demir kesme masasıyla kesip madenin rengine bakıyoruz. İçinde bakır karışımı gri renk varsa bu altın sahtedir. Gerçek altını ne kadarda kesersek rengi hep bildiğimiz altın rengidir" dedi.

DHA

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