Her olumlu gelişmeyi yansıtmayı sürdüreceğiz

Ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

BOTAŞ'TAN ÜRETENE DESTEK

BOTAŞ sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında indirim yaptı. Doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,7 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi. Konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında değişikliğe gidilmedi. Öte yandan Bakan Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.



ELEKTRİĞE 3 AY ZAM YOK

EPDK, 3 ay geçerli olacak elektrik tarifesi için toplandı. Buna göre elektrik fiyatında mevcut tarife üç ay süreyle sabit kalacak ve elektriğe zam yapılmayacak.



4. ÇOCUKLARININ MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 4. çocukları Hamza Salih dünyaya geldi. Bakan Albayrak mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Albayrak paylaşımında, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.