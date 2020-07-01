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Haberler Ekonomi MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı! MTV ödemeleri nasıl ve nereden yapılır?

'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı! MTV ödemeleri nasıl ve nereden yapılır?

Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisinin () ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı. Araç sahipleri ödemelerin nereden ve ne şekilde olacağını araştırıyor. İşte MTV ikinci taksit ödemeleri ile ilgili detaylar...

MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı! MTV ödemeleri nasıl ve nereden yapılır?

01.07.2020, 14:01

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, Başkanlığın "www.gib.gov.tr" internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödeme yapılabilecek. Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabilecek.

AA

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