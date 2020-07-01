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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik toparlanma açıklaması

Son dakika: 'tan ekonomik toparlanma açıklaması

, İmalat 'ndeki (PMI) toparlanmanın hedeflere doğru daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağladığını belirterek, "Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomik toparlanma açıklaması

01.07.2020, 13:31 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,13:32

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir."

Albayrak'ın paylaşımında yer verdiği videoda da Türkiye'nin ekonomisine güvenin arttığına işaret edilerek, nisanda 33,4, mayısta 40,9 olan PMI Endeksi'nin haziranda 53,9'a yükseldiği belirtildi.

Videoda ayrıca, kapasite kullanım oranı, tüketici, reel ve ekonomi güven endekslerinde son 3 ayda gerçekleşen yükseliş rakamlarla aktarıldı.

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