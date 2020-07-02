3 milyon kadın iş sahibi oldu

Hükümetin kadın istihdamının artırılması ve iş gücüne katılımı için verdiği destekler sonuç verdi, son 17 yılda işe giren kadın sayısı 3 milyonu geçti. Türkiye İş Kurumu'nun aktif işgücü programlarından yararlanan kadınların sayısı 2 milyona ulaştı, "İş'te Anne" projesiyle çalışmak isteyen 25 bin kadına eğitim verildi, şiddet mağduru 6 bin kadın da meslek edindirme eğitimi aldı.

KATILIMI ARTIRIYOR

Kadın kooperatifleri de istihdamı büyüttü. Bu yıl 20 milyon liranın üzerinde pay ayrılan 222 kadın kooperatifi yaklaşık 40 bin kadına iş kapısı açtı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın istihdamının 2 katına çıktığını belirterek, 2023 sonunda kadın işgücüne katılım oranını yüzde 38.5'e, istihdam oranını yüzde 34'e, kendi işini yapanların oranını yüzde 20'ye, işveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranını yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, "Türkiye'nin Mühendis Kızlar Projesi", "İş'te anne Projesi", "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" çalışmaları, aktif iş gücü programları, sigorta primi destek ve teşvikleri gibi çalışmalarla kadınların işgücüne katılımının artırılmasına katkı sunulduğunu söyledi. Toplum yararına işlerden kadınların öncelikli olarak yararlandırıldığını belirten Bakan Selçuk, kırsal kesimde de kadın girişimciliğinin artırılması için destekler sağlandığını ifade etti.



İŞ'TE ANNE PROJESİ YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Bakanlık, eğitimden istihdama, şiddetle mücadeleden mevzuat düzenlemelerine kadar birçok farklı alandaki uygulamalarıyla farklı yaş ve eğitim grubundan on binlerce kadına ulaştı. İŞKUR'un aktif işgücü programlarından yaklaşık 2 milyon kadın yararlandı ve 25 bin kadın İş'te Anne dedi. Bakanlığın "Ekonomik Güçlenme ve Finansal Okuryazarlık Seminerleri" ile 24 bin kadına ulaşıldı.

HAZAL ATEŞ