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Haberler Ekonomi Son dakika: Nakdi destek ücret desteği ödeme tarihi belli oldu!

: ücret desteği ödeme tarihi belli oldu!

haberine göre, : "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, tarihleri arasında yapılacak."

Son dakika: Nakdi destek ücret desteği ödeme tarihi belli oldu!

02.07.2020, 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020,11:16

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.

İHA

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