Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür" ifadesini kullandı.
Borsa İstanbul’dan 11 yılın en iyi çeyreklik performansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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