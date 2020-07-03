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’dan 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'un Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle pozitif yönde ayrışarak, 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attığını duyurdu.

Borsa İstanbul’dan 11 yılın en iyi çeyreklik performansı
Giriş Tarihi: 3.7.2020

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür" ifadesini kullandı.

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