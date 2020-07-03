Enflasyon rakamları açıklandı

Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddesi enflasyon verisiydi.TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

Beklenti aylık yüzde 0.70 artış ile yıllık yüzde 12.14 seviyesindeydi. 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %12,62, AYLIK %1,13 ARTTI



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %4,84 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,32 ile eğlence ve kültür, %9,74 ile ev eşyası ve %10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,95 ile konut oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %1,60 İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,49 ile ulaştırma, %2,83 ile lokanta ve oteller ve %2,45 ile eğlence ve kültür oldu.





TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2020

Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %11,95, AYLIK %1,86 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,42 artış gerçekleşti.