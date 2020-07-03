‘Kemeraltı UNESCO fırsatını kaçırmamalı’

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, 260 hektar büyüklüğündeki alanı ve 10 bine yakın esnafıyla dünyanın en büyük ve 2500 yıllık tarihiyle de en eski açık hava alışveriş merkezi. Yeni Asır'a konuşan Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, çarşının en önemli sorununun alt yapı ve otopark olduğunu söyledi. Kemeraltı'nın UNESCO geçici miras listesine girmesinin sevindirici olduğunu söyleyen Girgin, "Özel ve kamu ortaklığıyla kurulan TARKEM'in Türkiye'de bir örneği yok. Birlikte güzel bir çalışma sergileniyor. Umarım meyvelerini verir ve çarşımız daimi listeye girer" diye konuştu.

YENİ YAPILANMA DÖNEMİ

Kemeraltı Esnaf Derneği'ni 16 yıl önce kuran 24 kişiden biri olan Semih Girgin, 6 ay önce yapılan seçimlerde başkan seçildi. Aynı zamanda derneğin ilk tüzüğünü yazan kişi olan Semih Girgin, "Bir önceki başkan tüzükte yazan Kemeraltı esnafı olma zorunluluğunu kaldırmıştı. Derneğin 1100 üyesinden yarısından çoğu Kemeraltı dışındaydı. Bu üyeleri eleyip yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Kemeraltı'nda esnaf olmayan, derneğe üye olamayacak" dedi.





TEK TİP MODERN DÜKKANLAR

Kemeraltı Çarşısı'nın en büyük sorununun alt yapı ve otopark sorunu olduğunu belirten Girgin, "Uzun yıllardan beri yöneticiler siyaset açısından gördükleri için öteledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer döneminde ilk defa altyapı sözü verdi. İnsanlar neden AVM'lere gidiyor çünkü otopark sorunu yok, alt yapı sorunu yok, hanutçu yok. Onlara verdiği imkanı bana versinler AVM'lere yüz basarım. Biz istiyoruz ki dükkanlar çağdaş modern bir tasarımla tek tip olsun" dedi.



KONSERLERE ÖNEM VERİLMELİ

ÇARŞININ en önemli sorunlarından birinin de sokakların karanlığa bürünmesi olduğunu söyleyen Girgin, "Küçük dokunuşlarla Kemeraltı 24 saat cazibe merkezi olabilir. Konser alanları yapılırsa akşamları da işyerleri açık kalır" diye konuştu.



KİRA ZAMMI OLMASIN

ÇARŞIDA 600'e yakın vakıf mülkiyetinde kiracı olduğunu belirten Semih Girgin, kira zammı istemediklerini söyledi. Girgin, "Vakıflar bizim ecdadımızın malı. Eğer ecdadımız bunları bağışladıysa bugünler için bağışladı" dedi.