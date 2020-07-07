Emekli ikramiyeleri yükseldi

Yeni kıdem tazminatı tavanı 7 bin lirayı aştı. Temmuz ayında işten ayrılan veya emekli olanlar Haziran ayında ayrılanlardan daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek. Ocak-haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 7 bin 117 TL'ye yükseldi. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Memurların emekli ikramiyeleri de yılda iki kez artıyor. Temmuz ayından geçerli olmak üzere, lisans mezunu öğretmen ve polisin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi 104 bin 242 liradan, 110 bin 309 liraya yükseldi. Lisans mezunu hemşirenin 35 yıllık hizmet karşılığı emekli ikramiyesi de 101 bin 321 liradan 107 bin 218 liraya yükseldi. Genelgeye göre sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri de 2020'nin ilk yarısındaki enflasyona bağlı olarak yüzde 5.75 oranında yükseldi. Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların brüt sözleşme ücretleri de aynı oranda artmış oldu. Bu yıl asgari geçim indiriminin hesaplanmasında brüt asgari ücret tutarı 2 bin 943 lira esas alınırken, 1 Temmuz tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarının 7 bin 117 lira olduğu kaydedildi. Genelgede, aylık ve ücretlerin hesaplanması suretiyle 1 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasındaki fark tutarlarının da yatırılacağı belirtildi. Ortalama ücret toplamı üst sınırı da 15 bin 384 liraya yükseltildi.