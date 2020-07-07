İzmir Skal, dünyanın en iyisi olma yolunda

Dünya turizm profesyonellerinin küresel turizmi ve arkadaşlığı yaymak için bir araya geldiği uluslararası en yaygın ve en eski turizm sivil toplum örgütü olan Skal International, dünyanın en iyi Skal kulübünü seçiyor. Turizm endüstrisindeki tüm sektörleri topladığı için dünyada tek olması yarışmanın önemini de artırıyor. Yarışmaya, 1999'dan sonra Türkiye'den katılan tek kulüp olan İzmir Skal Kulübü, finale kalan 9 ülke arasına girdi. İzmir Skal, Avustralya'dan 2, Amerika'dan, Fransa'dan 2, Hindistan'dan 1, Kanada'dan 3, Meksika'dan 1, Papua Yeni Gine'den 1 ve Yeni Zelanda'dan da 1 kulüp olmak üzere 13 Skal kulübüyle yarışacak.

ŞEHRİMİZ İLK KEZ ADAY OLUYOR

Oyların yüzde 60'ını Skal'ın 102 ülkedeki 15 bin üyesi Eylül veya Ekim aylarında elektronik ortamda kullanacak. Yarışmanın İzmir'in tanıtımı açısında çok önemli bir fırsat olduğunu belirten İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin, "Bu adaylık İzmir için büyük bir prestij. İzmir dünyanın en iyi Skal yarışmasına ilk defa aday oluyor. Daha önce İstanbul Skal bu ödülü almıştı. Skal'ın ve İzmir'in tanıtımı için yaptığı çalışmalarla İzmir Skal'ın bu yarışta başarı şansı çok yüksek. Adaylığımız ile ilgili 2,5 dakikalık bir tanıtım filmimiz olacak. Burada hem İzmir'imizi hem de İzmir Skal'ı 102 ülkede tanıtma imkanımız olacak" dedi.





ÜYE SAYIMIZ 61'E ÇIKTI

İZMİR Skal Başkanı Emre Gezgin, yarışmada başarı şanslarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Turizmde ilklerin kenti İzmir'in, en kapsamlı ve en eski turizm derneği olan İzmir Skal Kulubü'nün, bu topraklarda kurulması, gelişmesi ve bugüne kadar gelmesi tesadüf değil. 2018'de göreve geldiğimiz dönemde 29 üyemiz vardı. Bugün üye sayımız 61 oldu. Üyelerimizin yüzde 40'ı kadın turizm yöneticilerinden oluşuyor" dedi.

GEZGİN şunları söyledi: "Skal İzmir Kulübü üyeleri İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Yunanca, İbranice ve Arapça konuşuyor. Kulübün üyeleri arasında şehir otelciliği, resort oteller, butik oteller, turist getiren ve gönderen seyahat acentaları, biletleme acentaları, sağlık turizmi acentaları, turizm yazarı, agro turizmci, eko turizmci müze, ulaştırma firması, rent a car, catering firması, turizm blog yazarı, otel danışmanlık firması bulunuyor. Kulüp üyelerimizin üyesi/ yöneticisi olduğu 12 farklı STK ise TÜRSAB - TÜROYD - ETİK - İZRO - İZFAŞ - ATURJET

- TÜGİAD - EGİAD - İZTO

- İSİAD - ROTARY - Chaîne des Rocirctisseurs'tur."



KENTİMİZİN KAZANMASI İÇİN DESTEK VERİLSİN

İZMİR Skal Yönetim Kurulu Üyesi ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, gelişmelerin İzmir'in tanıtımı için büyük fırsatlar yarattığına dikkat çekti. Skal İzmir'in dünyanın en iyi kulüp adaylığını gurur verici bir atak olarak niteleyen Tercan, "Bu kentimizin tanıtımı için müthiş bir fırsat. Pandemisi sebebiyle turizm sektörü çok zor bir dönemden geçiyor. Bu turizmin geleceği açısından da bizi endişelendiriyor. Önümüzdeki yıllarda turist aslanın ağzında değil, midesinde olacak. İzmir Skal'ın adaylığı vesilesi ile İzmir'in turizm potansiyelini dünyaya anlatma imkanı doğacak. Bu tanıtım seferberliğinde İzmir Skal'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İzmir Ticaret Odası'nın desteğini göreceğimize inanıyoruz. Öte yanda salgın ile duran kent ticaretine can suyu niteliğinde olacak bu çalışmaları İzmir Ticaret Odası yöneticilerinin de doğru şekilde değerlendireceğini ve destekleyeceğini umuyoruz. Neticede her şey İzmir'in kazanması için" dedi.

Tolga TEKİN