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Haberler Ekonomi BDDK: 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerde öteleme talepleri karşılanmalı

: 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerde öteleme talepleri karşılanmalı

Son dakika... açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.

BDDK: 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerde öteleme talepleri karşılanmalı

08.07.2020, 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,10:40

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli."

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