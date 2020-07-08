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BDDK: 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerde öteleme talepleri karşılanmalı

Son dakika... BDDK açıklamasında, "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı." denildi.

08.07.2020, 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,10:40