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1 milyon 358 bin çalışana ücret desteği hesaplarda

1 milyon 358 bin çalışana ücret desteği hesaplarda
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Milyonlarca işçi ve işvereni salgınla mücadele döneminde korumaya alan kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ardından dün de 1 milyon 358 bin çalışana nakdi ücret destekleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Cuma gününe kadar sürecek destekten yararlanmak için işverenden yeni bir başvuru alınmıyor, uzatılan süre için de yeni uygunluk tespiti yapılmıyor. Buna göre, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere ücret desteği dünden başlayıp ödenecek. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara da yarın ve Cuma günü ödemeler yapılacak.

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