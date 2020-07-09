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Haberler Ekonomi 150 bin kuryeye sosyal güvence

150 bin kuryeye sosyal güvence

150 bin kuryeye sosyal güvence
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzun çalışma saatleri, sigortasızlık, düşük ücret gibi sorunlarla gündeme gelen, büyük bölümü kayıt dışı olan, trafikte adeta can pahasına ekmek parası kazanmaya çalışan kuryelerin çalışma koşullarını mercek altına aldı. Motosikletli kuryelerin tehlikeli meslek grubuna alınması ve ticari araç sürücüleri gibi mesleki yeterlilik belgesi almaları öngörülüyor.
Pandemi döneminde internet üzerinden alışverişin artması, evrak ve eşya taşıma sektöründeki hızlı büyüme, paket servisinin yaygınlaşmasıyla motosikletli kurye sayısı 150 bini geçti.


MECLİS'E TAŞINDI
Motorlu kuryelerin "tehlikeli meslekler sınıfına" alınması Meclis gündemine taşındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "motosiklet sürücüsü" meslek kodu ile bildirimi yapılanların sayısının 32 bin olduğunu belirterek, iki aylık dönemde motorlu kuryelerin çalışma koşullarına ilişkin 2 binin üzerinde çağrı geldiğini ve büyük bölümünü çözüme kavuşturduklarını söyledi.

HAZAL ATEŞ

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