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Haberler Ekonomi Bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak

Bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak

Hazine ve Maliye Bakanı , Twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'nin, ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını değerlendirdi.

Bankalarımızın vatandaşlarımıza desteği büyümemize ivme katacak
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, "İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadesini kullandı.

BDDK'DAN FİNANSAL KURULUŞLARA TALİMAT
BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusunda 11 maddelik talimat hazırladı. Kurum, ilgili kuruluşlardan, bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yılı sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme taleplerinin karşılanmasını ve ötelenen nakit akışları için piyasa koşullarına uygun fiyatlama yapılmasını istedi, kredi kartı aidatları için kolaylık sağlanmasını da talep etti.

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