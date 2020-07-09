Rusya’ya yaş meyve sebze satısında yüzde 32’lik artış

Türkiye'den yılın ilk yarısında Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 397 milyon 171 bin 987 dolara yükseldi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Rusya'ya Ocak- Haziran 2020 döneminde 1 milyar 787 milyon 321 bin 219 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Rusya'ya bu dönemde yapılan ihracatta, yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 507 bin 143 ton yaş meyve sebze ihraç edildi. Rusya'ya ihracatta, yaş meyve ve sebze ürünlerini 217 milyon 853 bin 941 dolarla otomotiv sanayi, 194 milyon 871 bin 372 dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.