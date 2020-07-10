Emeklilik kriterleri yeniden düzenlenecek

Hükümet 50 yaş istihdamı avantaja dönüştürmeyi hedeflerken, prim gün sayısını dolduranlar için büyük sorun olan, çalıştıkça azalan emekli aylığı formülünün değiştirilmesi için de kolları sıvadı. Kayıt dışı çalışmaya da yol açan bu durumun çözümü için emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan (ortalama kazanç, prim gün sayısı, enflasyon, büyüme hızı gibi) kriterler bütün dönemleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Böylece çalışma süresi uzadıkça emekli aylığı düşmesi önlenecek. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nca sosyal güvenlik sistemine ilişkin yapılan çalışmada da bu soruna dikkat çekildi. Bu kapsamda olanların emekli aylıklarında kayıplar yaşanması nedeniyle çalışmama eğiliminin ya da kayıt dışı çalışmanın arttığına dikkat çekilerek, emeklilik kriterlerinin bütün dönemleri içerecek şekilde ve çalışma süresi uzadıkça aylığın artması şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

AYDA 1-3 LİRA AZALIYOR

Bugün asgari ücret ve asgari ücretin biraz üzerinde maaşla çalışanlar emekli olmayıp, yüksek maaş alabilmek için daha fazla çalıştıklarında aylık 1-3 lira arazında azalma yaşanıyor. Asgari ücretin iki-üç katından fazla maaş alanlar emekli olmayıp, ne kadar uzun süre çalışırlarsa emekli maaşları da her ay 15-20 lira yükseliyor.



650 BİN KİŞİNİN EMEKLİ AYLIĞI YÜKSELDİ

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarının, gerçekleşen büyüme oranlarından pay alacak şekilde artırıldığını belirtti. Selçuk, "Düşük bağlanan aylıklar yükseltildi. Bağlanacak aylıkların hesabında ekonomik büyümedeki gelişmelerin aylıklara yansıtılması hükme bağlandı" dedi. Hükümet, intibak düzenlemesi kapsamında salgınla mücadele döneminde 650 bin kişinin emekli aylığını bin 500 liraya çıkardı.

HAZAL ATEŞ/ANKARA