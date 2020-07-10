Gram altına talep zirvede

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Gram altın önceki gün yüzde 1 artışla 400,20 lira seviyesine çıktı. Dün de 399-400 lira civarında dengelendi. Çeyrek altın da 649 liradan satıldı. Öte yandan düğün sezonunun başlamasıyla altın satışlarda artış gözlendi. Sektör yetkilileri, "Pandemi döneminde elden çıkarılan altınlar geri alınmaya başlandı. Sarrafiye tarafında ise en hızlı satılan kategori gram altın. Gram altın alımına yetişemiyoruz. Üretimi artırdık" görüşünü dile getirdi.