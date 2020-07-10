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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

, "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

10.07.2020, 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,12:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiler üzerindeki etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları
Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor.

Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

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