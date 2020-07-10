Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ekonomiler üzerindeki etkileriyle ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları

Covid-19 pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkiliyor. Uluslararası kurumlar, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stoğunun milli gelire oranlarının II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ediyor.

Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.