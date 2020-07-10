İngiliz turistler geliyor

İngiltere'nin, yurtdışından gelenlere uyguladığı 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tutmasının ardından İngiliz turistler de harekete geçti. Tur şirketlerinin telefonlarını kilitleyen İngilizlerin Türkiye'ye yönelik ilk charter seferi ise 15 Temmuz'da başlıyor. Bu kapsamda İngiltere'nin önde gelen tur operatörü Jet2'nun 15 Temmuz'da Dalaman ve Antalya olmak üzere iki uçağı gelecek. TUI ve Easyjet Türkiye'ye 1 Ağustos'tan itibaren turist kafilesini taşımaya başlarken, Türk Hava Yolları ise Antalya ve Dalaman seferlerini artırdı. Turizmciler, bu yıl sezonun Kasım sonuna kadar uzayacağını belirtiyor.

EN ÇOK EGE'YE YARAYACAK

İngiliz turist yoğunluğunun Ağustos'ta hissedileceğini aktaran turizmciler, en büyük katkıyı ise Ege Bölgesi'ne yapacağını belirtiyor. Bu yıl İngiliz turist sayısında 500 binin aşılacağını öngören turizmciler, 2021'de ise patlama beklediklerini vurguluyor. İngiltere'nin kararının AB'yi de etkileyeceğini belirten turizmciler, Almanya'nın en geç 1 Ağustos'tan itibaren Türkiye'ye yönelik seyahat serbestliği getireceği yönünde umutlu olduklarını belirtiyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, İngiliz turistin sektöre merhem olacağını belirtti.



500 BİNİ AŞARIZ

İngiltere Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve Caria Holidays'in ortaklarından Engin Sertoğlu, İngiliz turistin Türkiye'ye yoğun bir ilgisinin olduğunu belirterek, "Bu yılsonuna kadar İngiliz turist sayısında 500 bini aşarız diye düşünüyorum. 2021'de bu sayının 1.5 milyonu aşacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BETÜL ALAKENT