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yatırımlarla büyüyor

ÖRKOOP yatırımlarla büyüyor
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Aydın'ın örnek kooperatifi ÖRKOOP, yaptığı yatırımlarıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den tam not aldı. Nazilli'de bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 1979'da kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) Denizli ve Kuşadası şubelerini hizmete açarak sağlıklı ve doğal ürünlerini tüketiciyle buluşturdu. Bölgenin en büyük üretici kooperatifi olan ÖRKOOP, istikrarlı büyümesini sürdürürken, yeni projelerle de öne çıkıyor.

Kooperatif yönetimi, Ankara'da Bakan Pakdemirli ile bir araya geldi. Ziyarette ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, Satış ve Pazarlama Müdürü Furkan Eftal Kırlıoğlu, Danimarka'da geliştirdiği projeyi bakanlığa sunan gurbetçi ortaklardan Muhammed Güzel ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim hazır bulundu. Bakan Pakdemirli'den projelerine destek sözü aldıklarını belirten Ünal Önal, "Bakanımız Pakdemirli ile kooperatifimiz ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında görüşme fırsatı bulduk. Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ettik" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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