Her emekliye 1000 TL

Temmuz zamları belli olan 13 milyona yakın emekli bu ay yılın ikinci ikramiye ödemesini de hesaplarında görecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinden sonra Kurban Bayramı ikramiyeleri de ödenecek. Peki kimler ikramiye alacak, paralar nasıl ödenecek? Emekliler ikramiye ile ilgili birçok konuda sorular soruyor. İşte ikramiye ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları..



1) İkramiyeler kimlere ödeniyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiye alıyor. Toplamda 12.5 milyonkişiye ikramiye ödeniyor.



2) Bu ayki ikramiye de bin lira mı olacak?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alacak. Diğer kesimlerin ikramiye tutarı ise hisse veya iş göremezlik oranına göre farklılık gösterecek. İkramiyede kesinti ve haciz yapılamayacak. Dolayısıyla Kurban Bayramı ikramiyesi de bin lira olacak.



3) Vefat eden emeklinin yakınlarına ödeme var mı?

Vefat eden emeklilerin ikramiyelerini yakınları alacak. Ancak ikramiye ölüm aylığı oranında ödenecek. Örneğin maaşın yüzde 75'ini alan bir eşe ikramiye de 750 lira olarak ödenecek.



4) Hem eşten hem babadan olmak üzere iki maaşı olan ne yapacak?

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 700 lira olacak.



5) İş göremezlik geliri olanlar ikramiyeyi nasıl alacak?

İş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranına göre ödeme yapılacak. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise ikramiye olarak 500 lira verilecek.



6) Yeni emekliler de ikramiye alacak mı?

Yeni emekliler, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Ödemenin yapılacağı tarihte aylık alıyor olmak gerekiyor. Bu ay itibariyle emekliliği onaylananlar ikramiyeden faydalanacak.



7) Paralar ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, eğer ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL ikramiyeyi hesabında görecek. Kesin tarihi ise önümüzdeki günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerince duyuracak.



8) Ödemeler nasıl yapılacak?

İkramiye ödemeleri emeklilerin maaş hesaplarına yatırılacak. Bunun için ayrıca başvurmaya ya da yeni bir hesap açmaya gerek olmayacak.



9) Sadece bu sene mi ödeme yapılacak?

Hayır. İkramiyeler yasa ile hüküm altına alındı. Her bayram öncesinde emeklilere ödemeler yapılacak. Bundan sonraki ödeme 2021'de Ramazan Bayramı'nda olacak.



10) Ödenecek para değişecek mi?

İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak daha sonra düzenleme yapılarak ödeme tutarının artırılabileceği belirtildi.



KİM, NE KADAR ALACAK?

■ Emekli: 1.000 TL

■ Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

■ Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

■ Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

■ 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden

■ Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında.