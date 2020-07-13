Fethiye Limanı lüks yatlarla doldu

Pandemi nedeniyle özel yatları tercih eden tatilciler, haftalık mavi turlarda stres atıyor. Fethiye limanında lüks yatlar dikkat çekerken, özel marinalarda da hareketlilik oldukça fazla. Maske ve sosyal mesafeye de dikkat edilen yat turlarında Fethiye ve Göcek koyları geziliyor. Charter yapan tekneler, birçok şehirden gelen özel müşterilerini marinadan alıp mavi tura çıkıyor. Bir haftalık mavi tur ücretlerinin günlük 500 Euro'dan 5 bin Euro'ya kadar değiştiği belirtildi.

ERDOĞAN CANKUŞ