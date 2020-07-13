Türk lezzetleri uzak pazarlara ulaşacak

Pandemi döneminde ihracatta ayakta kalan yaş meyve sebze ve mamul sektörleri, hayata geçirecekleri iki Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projesi'yle, Uzakdoğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatlarını artırmak için çalışmalarına start verdi.

EFEKTİF PAZARLAMA DÖNEMİ

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından 'Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar' ve 'İşlenmiş Meyve Sebze Ürünlerinde Hedef Pazarlar' başlıklarında yürütülen URGE projelerine katılan 32 firmaya, iki grup halinde pandemi süresince önemi daha da belirginleşen internetten müşteri bulma ve internet üzerinden satış başlığı altında eğitim programı gerçekleştirildi. URGE Projesine katılan firma temsilcilerine seslenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Pandemi nedeniyle klasik pazarlama kanallarının yerine, yeni ve efektif pazarlama kanallarına ihtiyaç oluştu. Eğitim programını da bu ihtiyaca cevap verecek şekilde kurguladık" diye konuştu.





UYGULAMALI EGITIM

KOVİD-19 nedeniyle internet aracılığıyla potansiyel müşterilere ulaşmanın ihracat açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çeken Uçak, "Firmalarımızın potansiyel müşteri bilgilerine ulaşabilmeleri için dijital pazarlama yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması kaçınılmaz bir hal aldı. Dolayısıyla eğitimin zamanlaması ve kapsamı firmalarımız için büyük bir fırsat sunmuştur. Önümüzdeki süreçte bu eğitimin meyvelerini toplamayı ve 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.