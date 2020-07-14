Akhisar’ın ünlü tatları coğrafi işaret bekliyor

Manisa'nın Akhisar ilçesi 14 milyon ağacıyla Türkiye'nin en büyük zeytin rekoltesini gerçekleştiren kentlerin başında geliyor. İlçenin lokomotif sektörleri arasında gıdada zeytin, zeytinyağı, beyaz et ve salça gelirken özellikle seramik ve tekstil üretimleriyle de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanıyor. Kentte ekonominin nabzını tutan Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) şehrin markalarına sahip çıkmak için önemli girişimlerde bulunuyor.

ODA OLARAK PROJELERİMİZ VAR

Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat eden ATSO, 2012 yılında Akhisar Domat Zeytin ve Akhisar Uslu Zeytin'in coğrafi işaretlerini, 2018 yılında ise Akhisar Köfte'nin coğrafi işaretini aldı. Akhisar Domat Zeytinyağı ve Akhisar Uslu Zeytinyağlarına da coğrafi işaret almak için başvuruda bulunan ATSO, bu iki ürünle ilgili de sonuç bekliyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, Yeni Asır'a, "Akhisar, 14 milyon zeytin ağacı ve köftesiyle biliniyor. Biz ilçenin marka değerlerine sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Coğrafi işaretini aldığımız ürünlerin dışında diğer ürünler ile ilgili süreç de devam ediyor. Akhisar'ın ekonomik olarak büyümesi için projeler hazırladık" dedi.

LOKOMOTİF SEKTÖRLER

Odada daha önce 14 yıl başkanlık yapan ve 14 Nisan 2020 tarihinde yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Erdayıoğlu, 1999-2013 yılları arasında ise Akhisar OSB'de Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. TOBB Kuyumculuk Sektör Meclisi'nde kurulduğu tarihten bu yana Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Erdayıoğlu, "İlçemizin lokomotif sektörleri gıdada zeytin-zeytinyağı, beyaz et ve salçadır. Seramik ve tekstil de diğer önemli sektörlerimiz. Domat zeytinyağı ve uslu zeytinyağlarına da coğrafi işaret almak için müracaat ettik. Kararı bekliyoruz. Kentimizin marka değerlerini korumak ve geliştirmek oda olarak önceliğimizdir" dedi.





IKI PROJEMIZE ÖNCELIK VERDIK

ODA olarak öncelikle gerçekleştirmeyi planladıkları iki proje olduğunu belirten ATSO Başkanı Erdüyıoğlu şunları söyledi: "Bunlardan birincisi, 2011 yılında alınan tescilli bir evi aslına uygun restore ederek kültür evi olarak Akhisarlıların hizmetine sunmak. İkincisi ise Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun inşaat izni vermesi halinde yeniden hazırlanacak bir proje ile Merkez Çarşıyı Canlandırma Projesi'ni hayata geçirmek. Bu sayede buradaki kötü görüntü sona ermiş olacak. Bu iki öncelikli projenin dışında Akhisar Üniversitesi binasının yapımı için de gerekli çalışmaları yapacağız."

Tolga TEKİN