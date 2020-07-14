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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması

'tan "konut satışları" açıklaması

, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konut satışları açıklaması

14.07.2020, 10:23 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,12:38

Türkiye genelinde konut satışları haziranda yıllık yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin açıklamasında "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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