Konutta kamu bankalarımızın destekleri etkisini gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdiğini belirterek "Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı" ifadelerini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi. Konut satışlarındaki büyük artışa dikkati çeken Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.



PANCAR ÇİFTÇİSİNE MÜJDE

Hazıne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pancar çiftçisine Ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin lira avans bedelini hesaplara yatıracaklarını bildirdi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi, üreten ellerin yanında olduklarını belirterek "600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini, bedelinin yarısı üzerinden 20 bin çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayında ödenecek 122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Albayrak'ın mesajında yer verdiği Türkşeker'in infografisinde de 355 milyon 787 bin lirası küspe bedeli ve pancar avansları, 158 milyon 431 bin lirası hububat, ayçiçeği ürün ve avans bedelleri olmak üzere, çiftçiye toplam 514 milyon 218 bin lira destek sağlandığı ifade edildi.