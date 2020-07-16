Ruslar geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün (dün) itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi. Karaismailoğlu, salgın sebebiyle durdurulan yurt dışı uçuşların 11 Haziran itibarıyla bazı ülkeler için başlatıldığını anımsattı. 31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Sputnik'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, önceki gün telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili kurumlara iki ülke arasındaki uçak seferlerinin başlatılmasını müzakere etme talimatı verdiğini ifade etti. Önceki gün Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüşmüştü. İkilinin Suriye ve Libya'daki durum ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini konuştuğu açıklanmıştı. İki başkanın görüşmesi sonrasında Türk Hava Yolları resmi web sitesinde 1 Ağustos'tan itibaren Rusya'ya uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili bir açıklama yayınlandı.