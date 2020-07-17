E5’e komşu dükkanlar ihaleyle satışa çıkıyor

Torkam ve TOKİ tarafından İstanbul Sefaköy -Florya aksında inşa edilen Torkam E5 projesindeki dükkanlar 19 Temmuz'da yapılacak açık arttırmayla satışa çıkıyor. TOKİ tarafından hasılat paylaşım modeliyle Sefaköy- Florya aksında E5 Karayoluna tam cephe konumunda inşa edilen Torkam E5 projesi 234 tane 1+1, 2+1, 3+1 rezidans daireler ve 117 birleştirilebilir ofisten oluşuyor. Torkam E5'te rezidanslarda yüzde 50, transfer katında bulunan ticari ünitelerde yüzde 87 oranında satış rakamına ulaşıldı.

İHALE 19 TEMMUZ'DA

Torkam İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, E5 cadde ve metro dükkanlarını 19 Temmuz 2020'de fırsat eşitliği için teminatını yatıran herkesin katılabileceği açık artırmada ilk defa satışa sunacaklarını söyledi. Dereli, "Satışlarımızda önemli artışlar görüyoruz. Kampanya bitmeden tüm müşterilerimizi satış ofisimize davet ediyoruz" dedi.



IKİ YENİ PROJE GELİYOR

TORKAM E5'in yaklaşık 1 milyar liralık bir yatırımla hayata geçirildiğini ifade eden Dereli, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında iki tane yeni karma proje üstünde çalıştıklarını ve bunları 2021 yılında hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.