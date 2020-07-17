Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Albayrak, "17 Temmuz 2020 #1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!" ifadelerini kullandı.

📅 17 Temmuz 2020

📢#1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi.

Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!👇https://t.co/pyARZNF8J6 pic.twitter.com/BcgJT2Orbc — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 17, 2020