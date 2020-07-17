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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

'tan açıklaması!

, ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Albayrak, " 2020 #1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

17.07.2020, 19:20 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,19:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Albayrak, "17 Temmuz 2020 #1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!" ifadelerini kullandı.

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