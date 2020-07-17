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Kredi çekenler dikkat! Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı

'de (33), bankadan 80 bin TL'lik kullandığı konut kredisine ilişkin 545,71 TL ekspertiz ücretinin haksız tahsil edildiği gerekçesiyle ’ne başvurdu. Mahkeme, Gürpınar’ı haklı bularak, 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.

Kredi çekenler dikkat! Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı

17.07.2020, 18:07

Kayseri'de yaşayan sağlık memuru Eren Gürpınar, bankadan 80 bin TL'lik konut kredisi kullandı. Bu krediye ilişkin banka tarafından 545,71 TL ekspertiz ücreti tahsil edildi. Gürpınar, ücretin haksız yere kesildiği iddiasıyla paranın iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Hakem heyeti Gürpınar'ın talebini reddetti. Gürpınar bunun üzerine, Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, bankadan davacı oldu. 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada, şikayetçi Eren Gürpınar hazır bulundu. Dosyayı inceleyen mahkeme, bankanın ekspertiz işlemini yaptığına dair dosyaya herhangi bir fatura sunamadığından davayı kabul ederek, tüketici hakem heyetinin kararını iptal etti. Mahkeme, Gürpınar'ı haklı bularak, ekspertiz ücreti olarak alınan 545,71 TL'nin iadesine karar verdi.

Yaşadığı olayı anlatan Gürpınar, "Bankadan konut kredisi kullandık. Banka evime ekspertiz ücreti kesiyor. Bunun faturasını da devlete gösteremiyor. Hakem heyeti başvurumuzu reddetse de Tüketici Mahkemesi davamızı kabul edip, bizi haklı buldu ve haksız alınan ekspertiz ücreti yeniden iade edilecek" dedi.

DHA

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