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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik G20 Toplantısı sonrası flaş açıklama

Son dakika: Hazine ve 'tan kritik G20 Toplantısı sonrası flaş açıklama

Hazine ve , G20 Maliye Bakanları ve Başkanları ile G20 'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kritik G20 Toplantısı sonrası flaş açıklama

18.07.2020, 17:00 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020,17:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik.



İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." ifadelerine yer verdi.

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