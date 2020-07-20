TOGG Ege’yi de uçuracak

TİRSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ülkemiz otomotiv sanayisinin ve milli sanayimizin geleceği açısından heyecan yaratan bir proje üzerinde çalıştığını dile getirdi. Tiryaki, "İzmir ve Ege Bölgesi'nde yüzlerce otomotiv yan sanayi üretimi yapan kuruluşlar var. TOGG bu şirketler için milyarlarca liranın üzerinde ek gelir ve binlerce kişiye istihdam sağlayacaktır" dedi. Tiryaki, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu.

'BÜTÜN İMKANLARI GELİŞTİRECEK'

"Elektrikli otomobil üretiminde enerji depolama sistemi ve yazılım konusu ön plana çıkıyor" diyen Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle İzmir ve bölgemizde enerji depolama için çok önemli yan sanayi firmalarımız var. Akü ve akü depolama sistemleri ile uğraşan dünyanın sayılı firmaları ile çalışan şirketlerimiz var. Bu şirketlere de milyonlarca lira ek gelir getirecek bu proje, bölgemizde bütün imkanları geliştirecektir." Tiryaki "2022 yılında ilk üretim bandından satışa çıkacak otomobilin Avrupa ve dünyada büyük ilgi çekeceğinden hiç şüphem yok. TOGG sektörde büyük etki yaratacak" ifadesini kullandı.



'SİRKETLER HEYECANLI VE ÇOK GURURLU'

EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da 2 bine yakın yan sanayi parçası üreten sektörde şimdiden bir kıpırdanma başladığını belirtti. Yorgancılar, "Dünyanın her ülkesine janttan motor kapağına kadar otomotiv yedek parça ve yan sanayi üretimi yapan yüzlerce şirket, bu kez kendi ülkelerinin araçlarına üretimi yapacağı için heyecanlı ve gururlu" diye konuştu.



'BÖLGEMİZE YAKIN OLMASI AVANTAJ'

EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Dönmez de İzmir ve bölgedeki organize sanayi sitelerinde üretim yapan otomotiv yan sanayi şirketlerinin, yıllardır yan sanayi üretimi yaptığını söyledi. Dönmez, "Sektöre hem istihdam hem de maddi katkı sağlayacak TOGG tesislerinin açılması önemli bir proje. Bursa'nın da bölgemize yakın olması bizler için büyük artı" dedi.