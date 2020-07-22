  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kırsal kalkınmada 71 projeye, 71 milyon lira

Kırsal kalkınmada 71 projeye, 71 milyon lira

, Avrupa Birliği çerçevesinde, ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 71 projeye 71 milyon lira hibe desteği sağlanacağını müjdeledi.

Kırsal kalkınmada 71 projeye, 71 milyon lira
Giriş Tarihi: 22.7.2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 'yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma' anlayışıyla kırsal bölgelerdeki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi.

183 MİLYONLUK YATIRIM
Bakan Pakdemirli, "Bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çeşitli sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği verdik" dedi. Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun uyguladığı IPARD-II Programı çerçevesinde, 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının belli oldu-ğunu belirterek, "Buna göre, tarım ve balıkçılık ürünleri-nin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe açıklanan 71 pro-jeye 71 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibe saye-sinde kırsalda 183 milyon lira tutarında yatırımın haya-ta geçirilmesi hedefleniyor" açıklamasında bulundu.

43'Ü SÜT İŞLETME TESİSİ
PAKDEMİRLİ, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin, 43'ünün süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 3'ünün kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ünün kanatlı eti işleme ve kesimhane, 1'inin su ürünleri işleme, 20'sinin meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsadığını sözlerine ekledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kırsal kalkınmada 71 projeye, 71 milyon lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA