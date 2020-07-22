Kırsal kalkınmada 71 projeye, 71 milyon lira

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 'yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma' anlayışıyla kırsal bölgelerdeki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi.

183 MİLYONLUK YATIRIM

Bakan Pakdemirli, "Bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çeşitli sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği verdik" dedi. Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun uyguladığı IPARD-II Programı çerçevesinde, 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının belli oldu-ğunu belirterek, "Buna göre, tarım ve balıkçılık ürünleri-nin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe açıklanan 71 pro-jeye 71 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu hibe saye-sinde kırsalda 183 milyon lira tutarında yatırımın haya-ta geçirilmesi hedefleniyor" açıklamasında bulundu.



43'Ü SÜT İŞLETME TESİSİ

PAKDEMİRLİ, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin, 43'ünün süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 3'ünün kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ünün kanatlı eti işleme ve kesimhane, 1'inin su ürünleri işleme, 20'sinin meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsadığını sözlerine ekledi.