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Haberler Ekonomi Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

açıklandı

() rakamlarını son dakika olarak açıkladı. Endeks temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 62,6 olan endeks, Temmuz ayında 60,9 oldu.

Temmuz ayı tüketici güven endeksi açıklandı

23.07.2020, 10:19

Temmuz ayı tüketici güven endeksi rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 62,6 olan endeks, Temmuz ayında 60,9 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 80,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 79,9 iken, Temmuz ayında %0,9 oranında artarak 80,6 oldu.


GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 82,2 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 85,5 iken, Temmuz ayında %3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.


İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 61,0 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında 62,1 iken, Temmuz ayında %1,7 oranında azalarak 61,0 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 19,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 23,1 iken, Temmuz ayında %14,0 oranında azalarak 19,9 oldu.

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