Girişim cesaretleri ile kadınlara örnek oldular

Aydın'da girişimcilik ruhlarını ortaya koyarak işletmelerini kurup kendi ayakları üzerinde duran kadınlar, başarı hikayeleriyle takdir topluyor. Kuyucak ilçesinde incir, çilek cipsi, cennet hurması kurusu gibi yenilikçi buluşları ile tarım ürünlerine değer katan Semra Ünal ile Nazilli'de başta kozalak, nane, ıhlamur reçeli gibi farklı tatlarla oluşturduğu 'Nünü' markası ile sektörde yerini alan Nilgün Bozkurt, hemcinslerine girişimcilikte yol gösterici rehber oldu.

250 BİN LİRA CİRO YAPTI

Genç Çiftçi Projesi'ne başvurup 30 bin lira hibe alan Semra Ünal, "İncir cipsi üretimimizi 400 kilodan 6 tona çıkardık. Yıllık 5 ton civarında cennet elması kurusu üretiyoruz. Bunların yanında bu yıl incir sirkesi, incir pekmezi, incir pastali ve çilek cipsi üretimine de ağırlık verdik. İlk ihracatımızı Avusturya'ya yaptık. Geçen yıl 250 bin lira ciro elde ettik. Fabrika gibi üretim yaparak 30 kadına istihdam sağlıyoruz" dedi. Nilgün Özkurt'un hayatı ise, kızının ilaç alerjisine çözüm ararken keşfettiği kozalak reçeli ile değişti. Özkurt'un yaptığı kozalak reçeli, hem kızının hastalığına hem de kendi hastalığına şifa oldu. KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten Özkurt, ürettiği 50 çeşit reçeli kendi markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

KAZIM YÖRÜKCE