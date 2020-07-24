Havacılık sektörü türbülanstan çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Salgın sürecinin ardından fiyatlar eski seviyelerine doğru çekilecek. Yurtiçi aktarmasız ekonomi sınıfı biletler için geçen yıl belirlenen 450 liralık tavan ücret geçerliliğini koruyor" dedi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, 225 bin kişinin çalıştığı havayolu sektörünün şimdiye kadar yaşadığı en büyük kriz ortamında iflasa sürüklenmesinin önlenmesine çalışırken, yolcuların kullanmadığı biletlerin 2 ay sonra iade edilmesini garanti altına aldıklarını anımsattı. Biletlerin iadesine ilişkin tüm talepleri titizlikle izlediklerini belirten Karaismailoğlu, "Yurttaşların mağduriyetleri ortadan kaldırıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından işleyişle ilgili aksamaya mahal vermemek adına denetim yapılıyor" diye konuştu. Havacılık sektörünün yaşadığı sorunlar Meclis'in gündemine taşındı. Bakan Karaismailoğlu, hava yolcu ve kargo taşımacılığından açığa alınan biletlere kadar birçok başlıkta sorulara yanıt verdi.

BORÇLAR ÖTELENDİ

Bakan Karaismailoğlu, sivil havacılıkta alınan tedbirler kapsamında sektörün ödemesi gereken 38 milyon liralık borcu ötelenirken, havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine ait işletmelerin de ruhsat ve temdit ödemelerini uçuşların başlamasından 3 ay sonrasına ertelendiğini anımsattı. Karaismailoğlu, "Salgın nedeniyle şirketlerin hava sahası kullanıcı ücretleri 4 ay ertelendi" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ