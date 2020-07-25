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Haberler Ekonomi İzmir’de yetki bir kez daha Eğitim-Bir-Sen’de

’de yetki bir kez daha Eğitim-Bir-Sen’de

İzmir’de yetki bir kez daha Eğitim-Bir-Sen’de
Giriş Tarihi: 25.7.2020

MEMUR-SEN Konfederasyonu'na bağlı Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi, yetkili sendika olarak girdiği 2020 yılı il mutabakatı sonucunda İzmir'de yetkisini sürdürdü. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde imzalanan mutabakat sonrası 11 bin 799 üye sayısıyla ipi göğüsleyen Eğitim-Bir-Sen, 2016 yılında elde ettiği yetkiyi devam ettirdi. Mutabakat sonrası açıklamalarda bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, "Eğitim-Bir-Sen, alışagelmiş sendikacılıktan bambaşka bir tarzla, sorunun değil, çözümün parçası olan bir tutumu hayata geçirmiştir" dedi.

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