Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Yeniden yükseliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin adım adım yeniden yükseldiğini, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminlerin yine boş çıkacağını söyledi.

Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticarette %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 yükselmesi sevindirici.



Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak. https://t.co/FN2PoNzZw5 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6 ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak" dedi.

"ÇARKLARI HEP BERABER DAHA HIZLI ÇEVİRELİM"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksinin de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktığını duyurdu.

Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7'ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 27, 2020

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7'ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim" dedi.

DHA