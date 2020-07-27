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'tan ekonomi mesajı: Yeniden yükseliyor

, hesabından yaptığı paylaşımda ekonominin adım adım yeniden yükselişe geçtiğinin altını çizerek, " ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomi mesajı: Yeniden yükseliyor

27.07.2020, 10:28 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020,11:49

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin adım adım yeniden yükseldiğini, Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminlerin yine boş çıkacağını söyledi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6 ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak" dedi.

"ÇARKLARI HEP BERABER DAHA HIZLI ÇEVİRELİM"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksinin de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktığını duyurdu.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7'ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim" dedi.

DHA

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