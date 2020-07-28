Hizmet sektörü güven endeksinin Temmuzda geçen aya göre yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6, inşaat sektöründe 11,6 artış gösterdiğini ve bunun sevindirici olduğunu belirten Albayrak, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

8,1 PUAN ARTARAK 100,7 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hizmet sektörü güven endeksi Temmuzda geçen aya göre yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6, inşaat sektöründe 11,6 yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 55,5 iken bu ay yüzde 20,2 artarak 66,7'ye yükseldi. İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Temmuzda bir önceki aya göre 8,1 puan artarak 100,7 seviyesinde gerçekleşti.



ÇARKLARI HEP BİRLİKTE DAHA HIZLI ÇEVİRELİM

BAKAN Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kapasite kullanım oranının Temmuzda 4,7 puan artarak yüzde 70,7'ye yükseldiğini aktararak şunları kaydetti: "Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim."



BORSA iSTANBUL'DA SADELEŞİYORUZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak, dün hayata geçirilen; Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç." ifadesini kullanan Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.



3. ÇEYREĞE İLİŞKİN OLUMLU SİNYALLER

NORMALLEŞME adımlarının etkisiyle kapasite kullanım oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi, Temmuz ayında hızlı yükselerek, 3. çeyreğe ilişkin olumlu beklentileri artırdı. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ilk çeyrekte yüzde 75,6 ve ikinci çeyrekte yüzde 63,4 gerçekleşen ortalama kapasite kullanım oranının üçüncü çeyreğe belirgin toparlanma ile giriş yaptığını söyledi.