Altına rekor talep sürüyor

Altın Piyasaları Uzmanı, Analist İslam Memiş, Yeni Asır'a altının gramının 475 ila 485 liraya kadar çıkmasının beklendiğini ancak yatırımcıların dikkatli olmaları ve 2018'deki yükselişi ve düşüşü hatırlamaları gerektiğini söyledi.

KAR SATIŞI GELEBİLİR

Spot altının ons fiyatının 2011'deki zirve olarak kabul edilen 1,921.17 doları aşarak 1,944.71 dolara çıktığını belirten Memiş "Yerli ve yabancı yatırımcıların altına yönelik talebi sürüyor. Kısa vadede yükselişlerin devam edeceği öngörülse de zaman zaman kar satışlarının geleceği kesin. Altının ons fiyatında 1900 dolarlar, gram fiyatında ise 400 liraların altına sarkmalar olması gerekiyor. Bu seviyeler yatırımcılar için yeni alım fırsatı yaratacaktır" dedi.



YÜZDE 33'LÜK RALLİ YAPTI

ALTIN fiyatları yıl başından bu yana ons cinsinden yüzde 33 ralli yaptı. Yıl başladığında oldukça sakin olan altın pandeminin ardından adeta uçtu. Ocak ayında 300 liralardan alınıp satılan altının gramı dün 437 liraya kadar fırladı. Yıl sonunda altının onsu 2.000 dolara ulaşırsa bu kez gram altın beklentisi de 453 TL'ye çıkmış olacak.

Fatih ŞENDİL