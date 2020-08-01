Maske üretiminde hayali sözleşmeler can sıkıyor

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç semtindeki işyerinden birçok ülkeye takım elbise ihracatı yapan Ferdi Sevinç, pandemiden sonra geçiş yaptığı maske üretimi konusunda yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı. Çok sayıda dolandırıcılık, hayali sözleşme ve ticarete tanık olduklarını belirten Sevinç, "Elimizde bir sürü sözleşme var ama hiçbiri gerçek ticarete dönüşmedi. Pandemiden dolayı takım elbise işinde üretim ve satışlarla birlikte ülkeler arası seyahat durma noktasına gelince biz de cerrahi maske üretmeye başladık. Takım elbisede olduğu gibi maskede de iddialıyız" diye konuştu.



FİYATI YÜKSELTİYORLAR

İlk zamanlarda herkesin işi durunca medikal ve maske üretimi sektörünün en geçerli sektör haline geldiğini belirten Sevinç, "Bu işle ilgisi olan olmayan birçok kişi maske, eldiven, ateş ölçer ve dezenfektan işine girdi. Bizim makinemiz ve kumaşımız zaten vardı. Başlayınca gördük ki yüzlerce gereksiz işinin ehli olmayan kişiler var. Bazı fırsatçılar çıkıyor. Dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. Çok enteresan olaylar yaşanıyor. Gerçek olmayan maske üretim talepleri geliyor. Genellikle sonuç alamıyoruz. Mesela ortada bir sipariş var ama o siparişin arkasında 100 tane aracı var. Bu insanlar o siparişi sanki kendi siparişiymiş gibi gelip bize söylüyor. Diğeri de aynısını yapıyor. Biz de zannediyoruz ki yüz tane ayrı sipariş var. Halbuki hepsi aynı kaynaktan. Elimizde bir sürü gerçekleşmeyen sözleşmeler duruyor. Yani bazen bir siparişte en az 7-8 tane komisyoncu oluyor. Çok fazla aracı olmasından dolayı da fiyatlar yükseliyor. Herkes üstüne komisyon koyunca maske fiyatlarını yükseltiyor. Ancak son günlerde gerçekleşen ticaretlerin oranı yükseldi" dedi.

TÜRKİYE GÖZDE OLDU

Türkiye'nin kaliteli maske üretiminde gözde olduğunu söyleyen Sevinç, şunları söyledi: "Şu anda verdiğimiz fiyatlar çok rekabetçi fiyatlar. Yani Çin'in Avrupa'ya verdiği maske fiyatlarının altındayız. Bizim verdiğimiz rakamlar neredeyse bunun yarısı kadar. O yüzden Türkiye, maske üretiminde dünyada ilk sıralarda. Avrupa Çin'den geleni değil Türk maskesini tercih ediyor. Çünkü Çin salgının merkezi olduğu için psikolojik bir tepki de var. Arap ve Afrika ülkeleriyle, Avrupa'dan, Rusya'dan daha iyi durumdayız. Cerrahi maskede Türkiye adeta gözde oldu. Ülkemizde özellikle Gaziantep'te kaliteli maske kumaşları üretiliyor."





MTK'DA 7/24 ÜRETİME DEVAM

MTK (Moda Tekstilciler ve Konfeksiyoncular Sitesi) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, salgın sürecinde üretime hiç ara vermediklerini belirtti. Salkım, "Öncelikle ihracat yapan işletmelerimiz virüsten etkilendi. Firmalar vatandaşa hijyenik maske yetiştirmek için gece gündüz üretim yaptı. Devletin sağladığı teşvik ve destekler birçok işletmeyi ayakta tuttu. Avrupa'da ve diğer kıtalarda ekonomik buhran ciddi noktaya ulaşırken, ülkemizde hiçbir zaman üretim ve stok sıkıntısı yaşanmadı. Birçok ülkeye tıbbı malzeme desteği verdik. Devletimiz süreci çok başarılı bir şekilde yöneterek salgını acı bir tabloya dönüştürmedi" dedi. Bu süreçte MTK sitesindeki hiçbir işletmenin kapanmadığını ve faaliyetine ara vermeden devam ettiğini vurgulayan Salkım, "Maske ve eldiven yapan işletmeler üretimlerini artırdı. Özellikle maske kumaşı imalatçıları gece gündüz mesai yaptı. Bu da tekstil sektörünü ayakta tuttu. Ancak bu işin tekniğini ve malzeme yapısını bilmeyen kişiler de maske üretimine başladı. Bunun sonucunda da standartların dışında virüs geçiren maskeler piyasaya sürüldü. Bu maskelerin hiçbir şekilde insan sağlığını koruyucu özelliği bulunmuyor" ifadelerini kullandı.



YARIN: KORONA FIRSATÇILARI



Tolga TEKİN