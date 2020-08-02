705 bin gıda denetimi 61 milyon lira ceza

Bu yılın 7 ayında 705 bin gıda denetimi yapıldı, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon lira para cezası verildi. Tarım ve Drman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada gıda üretim ve satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri hakkına bilgi verdi. Denetimlerin artırılarak devam ettiğini Bakan Pakdemirli, 2002'de 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen yıl 1.2 milyona çıkardıklarını belirterek, "Bu yılın 7 ayında ise gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet, toplamda 63 milyon 111 bin 879 lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk diye konuştu. 174 Alo Gıda hattının bugüne kadar 2.4 milyondan fazla arandığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, buna ek olarak bu yılın mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp İhbar Hattı'na da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru geldiğini sözlerine ekledi.