ALOSBİ’de sağlık hizmeti verilecek

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' kurulacak. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Bizim her zaman ilk amacımız çalışanı ve sağlığını korumak, üretimin ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır" dedi.



ÖNCELİK ÇALIŞANI KORUMAK

60 bin kişiye istihdam sağlayan ALOSBİ'de kurulacak '112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu' için İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ile ALOSBİ yönetimi arasında 10 yıllık süreyi kapsayan protokol imzalandı. Bölgeye kazandırılacak sağlık hizmetleri istasyonunun yatırımı ALOSBİ'ye, işletmesi ise İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait olacak. Tezcan; liman yatırımları, Menemen- Aliağa-Çandarlı otobanı, İZBAN hattının Bergama'ya uzatılması gibi etkenlerle yatırımcının bölgeye ilgisinin arttığını söyledi. Ayrıca ALOSBİ yönetimi olarak sanayicinin rekabette gücünü artırmak, bölgedeki sektörlerin sorunlarını saptamak ve çalışanların güvenliğini sağlamak için çabalar gösterdiklerini belirtti.

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