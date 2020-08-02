Korona fırsatçıları

Korona virüsü salgınında maske, eldiven, dezenfektan ve ateş ölçer satışlarındaki artışın yansımalarını değerlendiren Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Onur Akgün, bu süreçte birçok fırsatçının ortaya çıktığını ve haksız kazançlar elde ettiklerini söyledi. Bu fırsat düşkünleri yüzünden fiyatların da tavan yaptığını söyleyen Akgün, midyeci ve bar pavyon işletenlerin bile kendilerini arayıp maske, eldiven, ateş ölçer satmaya çalıştıklarını ifade etti.



DOLANDIRICILARA DİKKAT

Gerçek anlamda Sağlık Bakanlığı'nda ruhsatlı olarak cerrahi maske üreten fabrika sayısının, Türkiye'de pandemi sürecinden önce 4-5 tane olduğunu belirten Akgün, pandemiden sonra maskede adeta üretim patlaması yaşandığını ifade etti. Bunun nedeninin denetimsizlik olduğunu vurgulayan Akgün, "Yeteri kadar denetimin olmaması nedeniyle merdivenaltı üretim devreye girdi. Böylece midyeci, inşaatçı, emlakçı, tornacı hatta bar pavyon işletenler bile maske üretmeye başladı. Şu anda hala pandemi devam ederken bu fırsatçılara engel olmak gerekiyor. Çünkü tek kullanımlık maske, tulum ve önlük üretiminde kullanılan nonwoven denilen kumaşın fiyatı ne yazık ki metre fiyatı 3 dolardan 11 dolara çıkması sonucu piyasa olumsuz etkilendi. Bazıları haksız kazanç sağlarken mağdur olan yine bizim gibi tıbbi cihaz üreten ve tedarik eden firmalar oldu" dedi.



Onur Akgün



BELGESİZ ÜRÜNLER VAR

Pandemiyle birlikte maske, eldiven, ateş ölçer ve dezenfektan ticaretlerinde artış yaşandığı bu süreçte şahit olduklarını Yeni Asır'a anlatan Onur Akgün, maske eldiven satışlarında birçok dolandırıcılık meydana geldiğini belirterek, "Stoklarında milyonlarca maske olduğunu söyleyerek alıcı varsa ödemesini peşin isteyen ve hatta kaparo isteyenler bile oluyor. Bu şekilde dolandırıcılık yapanlara dikkat etmek gerekiyor. Midyecilerin ateş ölçer sattığını öğrendik. Halbuki ateş ölçer ürün takip sistemine kayıtlı ve belgeleri olan bir tıbbi cihazdır. Ama piyasada bir sürü belgesiz ürün görüyoruz. 30-40 dolara aldıkları on binlerce ateş ölçeri yüksek fiyatlara satmak istedikleri için ellerinde kaldı. Şu anda bu ateş ölçerler depolarda duruyor. En komik durum bar işleten, midye satan, emlakçılık, pazarcılık yapan kişilerin bizleri arayıp ellerinde yüklü miktarda maske eldiven ateş ölçer dezenfektan var deyip bu ürünleri bize satmaya çalışmaları oldu. Stokçular yüzünden tıbbi cihaz sektörü yara alıyor" diye konuştu.

MAVİ NİTRİL ELDİVEN YOK SATIYOR

TÜrkiye'de mavi nitril eldiven ham maddesinin bulunmaması ve işçilik maliyetinin yüksek olması nedeniyle üretilmediğini ve stoklu ürün tedariğinin de oldukça zor ve maliyetli olduğunu söyleyen Akgün, "Mavi nitril pudrasız muayene eldiveni bulmak artık çok zorlaştı. Malezya, Endonezya, Tayland gibi ülkelerden ithal edilen mavi nitril eldivenin fiyatlarının artmasının nedeni de tüm dünyanın ihtiyacı olduğundan temin edilemiyor. Kutusu 15-16 lira olan eldivenin kutusu şu anda 60 liralara kadar çıktı. Ellerinde stok bulunmadığı için sipariş süreleri 6 ay sonraya kadar uzuyor. Tıbbi maske ticaretiyle ilgili Maliye Bakanlığı'nda tüm faturalar mevcuttur. Firmaların bu ticaretlerle ilgili kestiği faturaların tıbbi cihaz sektörüne kayıtlı olan firmalar kaç tane fatura kesmiş diğer sektörlerdeki inşaat gıda emlak midyeci ne kadar satmış. Tıbbı cihaz sektörüne bu önderliğin verilmesi gerekir" diye konuştu.

FİRMA SAYISI 200'E ÇIKTI

Türkiye'de dezenfektan üreten firma sayısının pandemiden önce bir elin parmağını geçmezken şu anda 200'ün üzerinde dezenfektan üreten firma bulunduğuna dikkat çeken Onur Akgün, "Dünya Sağlık Örgütü'nün formülünde üretilmeyen bir dezenfektan halk sağlığını etkileyebilir. Burada en çok dikkat edilmesi gereken koruyucu ekipmanlar dediğimiz dezenfektan maske eldiven gibi ürünler kurallarına göre üretilmezse halk sağlığını etkiler. Onun için bu firmaların büyük bir titizlikle incelenmesi gerekir. Bu işi tıbbi cihaz sektörü dışındakiler yaptığı ve bunun denetlenmemesi halinde bugün elimize sürdüğümüz dezenfektanlar yarın egzema, cilt kanseri yapabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kurallar çerçevesinde üretim yapılmalıdır. Pazarlarda bile açıkta maske satılıyor. Bu olacak şey değil. Cerrahi maske steril ortamda üretilmesi gerekir. Çünkü insanlar bunu yüzüne takıyor. Bugün öyle manzaralar görüyoruz ki ellerle ayaklarla sigara içilen hijyenin olmadığı yerlerde maske üretildiğine şahit oluyoruz. Yoksa kurallara uyulmadan üretilen maske ve dezenfektanlar çok daha büyük hastalık risklerini beraberinde getirebilir" dedi.

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TOLGA TEKİN