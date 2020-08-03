Ayasofya Camisi’nin sevinciyle bayramda 100 çocuğu giydirdi

İzmir'de faaliyet gösteren MMMT Demir firmasının Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Muzaffer Küçükdoğan, 24 Temmuz'da Ayasofya Camisinin açılması ve 86 yıl sonra ilk bayram namazının kılınması nedeniyle 100 çocuğu giydirdi. Çocuklarla fotoğraf paylaşılması uygun olmadığı için tek bir kare bile fotoğraf çekilmediğini belirten Küçükdoğan "Böyle anlamlı bir gün yaşanmaz anlatılır. O günün anısına İstanbul'un fethi sırasında şehit olan kahramanlarımızın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın anısına lokma döktürmek yerine çocukları sevindirmek istedik. O yüzden eşimle bayramda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine teker teker giderek 100 çocuğu sevindirdik. Bu çocukların yaşadığı mutluluğu görmek bizim için en duygu dolu anlardı" dedi.

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