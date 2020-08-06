Altın fiyatlarında rekorlar sürüyor

ALTININ gram fiyatı, ons fiyatının 2.000 doları aşması ile dün 456 lira ile rekor seviyeye çıktı. Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini düne de taşıdı ve 2.037 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın, 456 lira ile rekor kırmasının ardından geri çekilerek 455 liradan işlem gördü.

DİRENÇ KIRILDI

ÇEYREK altın 747 lira, Cumhuriyet altını 3.052 liradan satıldı. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.035 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-460 lira bandının izleneceğini söyledi. Borsa ve dövizde dün dalgalı bir seyir izlendi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında artık bir miktar geri çekilme beklerken Beyrut'taki patlamanın etkisiyle altının psikolojik dirençleri yukarı yönlü kırdığını ifade etti. Memiş, "2000 dolar seviyesinin yani psikolojik direncin yukarı yönlü kırılmasından dolayı Trump'a karşı psikolojik savaşı elindeki rezervleri kaptırmak istemeyen İsviçre kazandı" yorumunu yaptı.