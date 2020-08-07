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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

'ndan likidite hamlesi

Son dakika... : 10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü.

Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

07.08.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,10:21

Son dakika haberi: Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi geldi. Piyasa yapıcı bankaların likidite imkan limitleri yarıya düşürüldü. Merkez güncellenmiş limitler konusunda bankalara detaylı bilgilendirmenin yapılacağını bildirdi.

10 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Merkez'in yaptığı tam açıklama şu şekilde; "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

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