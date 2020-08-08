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Arının zehri balından değerli

'nın Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, kendi bahçesinde hobi olarak başladığı arıcılığı geliştirdi.

Arının zehri balından değerli
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken arı zehri üretimini öğrenen Almışlar, dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurt içine 400 liradan satarken işlerini büyüttü ve yurt dışına açıldı.

ÖZEL APARATI VAR
MERAKLI arıcı, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrikçi marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde edilen arı zehri, daha sonra camdan kazınarak saklanıyor. Bu aparat sayesinde arılar zarar görmeden zehirlerini cama bırakmış oluyor. Kendi arılarıyla da yetinmeyen Almışlar; Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere giderek diğer arıcılara hem işi öğretti hem de zehir topladı. 500 gram civarında arı zehrini Yeni Zelanda ve Avustralya'ya gönderen Almışlar, bu sezon 1 kilogram arı zehri elde etmeyi hedefliyor.

İLKER UYAR

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